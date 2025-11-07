ضربة موجعة لليفربول.. مباريات يغيب عنها صلاح بسبب منتخب مصر

يفقد ليفربول الإنجليزي، خدمات الدولي المصري محمد صلاح، في عدة مباريات بالدوري ودوري أبطال أفريقيا، بسبب منتخب مصر.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى يوم 14 يناير 2026، ومن المتوقع مغادرة صلاح لليفربول بعد مباراة برايتون، المقرر لها يوم 13 ديسمبر.

وفي حالة وصول منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، سيغيب محمد صلاح عن سبع مباريات على الأقل، ويمكن أن تصل إلى 8 مباريات.

وهذه المباريات ستكون، توتنهام (خارج الأرض)، ولفرهامبتون (على أرضه)، ليدز (على أرضه)، فولهام (خارج أرضه)، أرسنال (خارج أرضه)، بيرنلي (على أرضه)، بالإضافة إلى مباراة في دوري أبطال أوروبا في مرسيليا بعد أربعة أيام من نهائي كأس الأمم الأفريقية، لحصوله على قسط من الراحة، بالإضافة إلى الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في أوائل يناير.