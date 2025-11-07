مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

ضربة موجعة لليفربول.. مباريات يغيب عنها صلاح بسبب منتخب مصر

كتب : هند عواد

09:00 ص 07/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وأرنولد
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وأرنولد
  • عرض 8 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (4)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح ضد أستون فيلا
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يفقد ليفربول الإنجليزي، خدمات الدولي المصري محمد صلاح، في عدة مباريات بالدوري ودوري أبطال أفريقيا، بسبب منتخب مصر.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى يوم 14 يناير 2026، ومن المتوقع مغادرة صلاح لليفربول بعد مباراة برايتون، المقرر لها يوم 13 ديسمبر.

وفي حالة وصول منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، سيغيب محمد صلاح عن سبع مباريات على الأقل، ويمكن أن تصل إلى 8 مباريات.

وهذه المباريات ستكون، توتنهام (خارج الأرض)، ولفرهامبتون (على أرضه)، ليدز (على أرضه)، فولهام (خارج أرضه)، أرسنال (خارج أرضه)، بيرنلي (على أرضه)، بالإضافة إلى مباراة في دوري أبطال أوروبا في مرسيليا بعد أربعة أيام من نهائي كأس الأمم الأفريقية، لحصوله على قسط من الراحة، بالإضافة إلى الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في أوائل يناير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول ومنتخب مصر منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة