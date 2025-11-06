الصحافة المغربية تكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم فؤاد الزهواني

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يضرب بروسيا دورتموند برباعية في دوري أبطال أوروبا

يتردد في الساعات الماضية، اسم اللاعب المغربي فؤاد الزهواني بالوسط الرياضي المصري، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانضمام للنادي الأهلي بالميركاتو الشتوي المقبل.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية أبرز ما كشفته الصحف المغربية عن مفاوضات الأهلي مع فؤاد الزهواني كالتالي:

أكد موقع sport7 المغربي، أن الأهلي تواصل مع اللاعب فؤاد الزهواني لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار التقرير إلي أن النادي الأهلي يضغط بقوة لحسم الصفقة قبل يناير في ظل رغبة فريقه بتسويقه لأحد الأندية الأوروبية في الشتاء.

من جانبه كشف موقع "آش نيوز" المغربي أن النادي الأهلي عرض مبلغ 700 ألف دولار لضم فؤاد الزهواني لكنه تم رفضه من قبل نادي اتحاد التواركة.

مؤكدًا أن إدارة النادي المغربي طالبت الحصول على مبلغ مليون دولار إضافة إلى نسبة 25% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبل من أجل الموافقة على انتقاله.

