هل تجاهل محمد صلاح مصافحة أرنولد.. ما الحقيقة؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:16 م 05/11/2025
    محمد صلاح وأرنولد
    محمد صلاح وأرنولد
تصدر اللاعب الإنجليزي ألكسندر أرنولد، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بسبب خوضه اللقاء الأول مع ريال مدريد ضد فريقه السابق ليفربول.

وبالحديث عن أرنولد، ترددت أنباء عن رفض محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، إلقاء التحية على أرنولد خلال اللقاء، بسبب تركه للفريق و انتقاله للريال.

وكان أرنولد قد رحل عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعدما رفض تجديد عقده مع فريقه ليفربول، لتطلق عليه جماهير الريدز حملة غاضبة وتصفه بالخائن.

ورصدت كاميرات المباراة صورة للثنائي محمد صلاح وأرنولد وهما يتبادلان المصافحة في أرضية ملعب المباراة، وهو ما ينفي كل ما تردد عن تجاهل زميله السابق.

وانتهت مباراة ريال مدريد وليفربول بفوز رفاق محمد صلاح بهدف نظيف سجله اللاعب ماك أليستر، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، بملعب الأنفيلد.

نجمة منتخب مصر رفقة أحمد عز في لندن.. ما السبب؟

بناتي أقنعنني.. رونالدو يكشف لأول مرة سر تقدمه لخطبة جورجينا

