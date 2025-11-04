مباريات الأمس
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 3
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 2
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

1 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

4 0
22:00

كوبنهاجن

استقبال صاخب من جماهير ليفربول لأرنولد خلال مباراة الفريق وريال مدريد

كتب : يوسف محمد سعيد

10:41 م 04/11/2025

تريند ألكساندر أرنولد

كتب - يوسف محمد:

أثار استقبال جماهير ليفربول للاعب الفريق السابق تريند ألكساندر أرنولد، خلال تواجده في ملعب الأنفيلد رفقة فريقه الحالي ريال مدريد لمواجهة الريدز، حالة من الجدل.

وقامت جماهير الريدز المتواجدة في مدرجات ملعب "أنفيلد"، بمقابلة أرنولد بصافرات استهجان فور دخوله إلى أرضية الملعب، قبل دقائق من انطلاق مباراة فريقه أمام ليفربول.

ويلاقي فريق ليفربول حاليا نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان أرنولد رحل عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى صفوف فريق ريال مدريد، وسط غضب جماهير الريدز، التي كانت ترغب في بقاء اللاعب ضمن صفوف فريقها.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يعود فيها تريند ألكساندر أرنولد إلى ملعب أنفيلد، منذ الرحيل عن الفريق الملكي في يونيو الماضي.


