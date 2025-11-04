لاعب كرة القدم يعتدي على مشجع منافس في موقف سيارات قبل كأس كاراباو

خطف حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، الأنظار بعد الأداء القوي، الذي ظهر به في مباراة الفراعنة أمام هايتي اليوم، في بطولة كأس العالم.

ونجح عبد الكريم اليوم، في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال فوز المنتخب الوطني على حساب هايتي اليوم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في أولى مباريات الفراعنة بالمونديال.

ويعد حمزة عبد الكريم، من اللاعبين الذين خطفوا الأنظار بقوة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل تردد الكثير من الأنباء، عن وجود عروض احتراف خارجية للاعب.

أبرز المعلومات عن حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر

وعبد الكريم، يعد أبرز مواهب قطاع الناشئين داخل النادي الأهلي، وهو ما ظهر في تصعيده للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وعبد الكريم يبلغ من العمر 17 عاما، فهو من مواليد 1 يناير عام 2008، على غير العادة بدأ اللاعب الشاب مشواره في كرة القدم، في ماليزيا خلال تواجده رفقة والده الذي كان يعمل بماليزيا.

وفي عام 2020، جاءت النقلة الأكبر في حياة عبد الكريم الرياضية، حيث انضم إلى صفوف قطاع الناشئين بالأهلي، بعد النجاح في اختبارات النادي، حينما كان يبلغ من العمر 12 عاما فقط.

وظهر عبد الكريم، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة وحيدة، حينما شارك في مباراة المارد الأحمر وبتروجيت في الدوري خلال الموسم الماضي.

وموهبة عبد الكريم المميزة، جعلته محط أنظار الكثير من الفريق الأوروبية، حيث كشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بايرن ميونخ الألماني، قدم عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب، إلا أن الأمور لم تكتمل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)



حقيقة ظهور حمزة عبد الكريم في فيلم زكي شان

وتسبب التشابه الكبير بين حمزة عبد الكريم، الطفل الذي ظهر في فيلم زكي شان بطولة أحمد حلمي وياسمين عبد العزيز، إلى حالة من الجدل الكبيرة بين الجماهير في وقت من الأوقات، حيث كان يعتقد عدد من الجمهور المصري أن حمزة هو الطفل الذي ظهر في العمل.

وعلى الرغم من أن الكثير من الجماهير ذهبوا أن عبد الكريم هو نفسه طفل زكي شان، إلا أننا نجد أن هذا الأمر غير صحيح، حيث أن مهاجم الأهلي ولد في عام 2008، بينما تم عرض فيلم زكي شان عام 2005، أي قبل ولادة اللاعب بثلاث سنوات كاملة.

وفي المقابل، الطفل الذي ظهر في فيلم زكي شان، هو الفنان نهاد نور الذي ولد في عام 1997، وكان آخر أعماله هو الظهور في مسلسل ضل راجل عام 2021 مع الفنان ياسر جلال.

