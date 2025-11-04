مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

0 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 1
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

مفاتيح قوية لعبور الجيش الملكي مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. ما علاقة الأهلي وبيراميدز؟

كتب- نهى خورشيد:

07:10 م 04/11/2025
  • عرض 10 صورة
كشف نافع الرفاعي المتحدث باسم نادي الجيش الملكي المغربي، عن مفاتيح تخطي الأهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نافع في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"الجيش الملكي يضم في صفوفه رضا سليم، اللاعب السابق للنادي الأهلي، وهو يعرف الفريق جيداً من الداخل".

وأضاف:"كما يعرف النادي والجمهور، وكل صغيرة وكبيرة، وهذا قد يساعد المجموعة العسكرية أي لاعبي الجيش الملكي والمدرب على معرفة نقاط القوة والضعف لدى الأهلي".

وتابع حديثه :"الأمر نفسه ينطبق على المدرب ألكسندر سانتوس، الذي سبق له أن عمل مساعداً للمدرب في الأهلي المصري، وبالتالي فهو يعرف أيضاً تفاصيل الفريق بدقة".

وأتم قائلاً:"أعتقد أنه بالإضافة إلى خبرته، استفاد من دروس الموسم الماضي بعد الخروج المفاجئ من مرحلة الربع النهائي أمام بيراميدز في مباراة الذهاب التي أُقيمت في القاهرة، على عكس مباراة الإياب التي فاز فيها الجيش بثلاثية، وكان بإمكان الفريق أن يتوّج باللقب في الموسم الماضي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والجيش الملكي رضا سليم مباراة الأهلي والجيش الملكي أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك:



