تشكيل مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن مدرب فريق أرسنال، ميكيل أرتيتا، التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه أرسنال نظيره تشيلسي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26، وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على استاد "ستامفورد بريدج".

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى : دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - موسكيرا - هينكابي - ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتين زوبيميندي- إيزي- ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميرينو - جابرييل مارتينيلي.

يحتل الجانرز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تشالوباه - مارك كوكوريلا.

خط الوسط : ريس جيمس - مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - إستيفاو - جواو بيدرو.