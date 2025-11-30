هل يجب على مرموش اتخاذ طريق صلاح المفاجيء.. ماذا حدث قبل 10 سنوات؟

الجيش الملكي يعتذر للأهلي عن ما حدث في مباراة دوري أبطال أفريقيا

لا يعيش المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش أفضل أيام مسيرته الكروية إذ شارك خلال الموسم الحالي بـ 490 دقيقة موزعة على 15 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.

وأصبحت مشاركة اللاعب صاحب الـ 26 عاماً كأساسي مع سيتي هي الاستثناء وأصبح مشاهدًا لأغغلب أوقات المباريات من على مقاعد البدلاء.

الوضع لم يكن كذلك حين انضم مرموش لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي كان نجمًا بصفوفه وبمسابقة البوندسليجا التي كان ينافس هاري كين نجم بايرن ميونخ على لقب الهداف.

مرموش شارك خلال الستة أشهر الأولى له مع سيتي بـ 32 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 قبل أن يجد نفسه بفريق مليء بالنجوم ولم يستطع حجز مكانًا أساسيًا له بالتشكيل.

البعض يذهب إلى أن الحل بالنسبة لمرموش هو الخروج على سبيل الإعارة بالانتقالات الشتوية الماضية في خطوة تُشبه الطريق الجريء الذي سلكه صلاح الذي انضم لصفوف تشيلسي وهو نجمًا ببازل السويسري ولكنه لم يجد الفرصة والتأقلم مع الفريق حينها قبل أن يصبح أحد أبرز النجوم التاريخيين فيما بعد للدوري الإنجليزي.

صلاح كان قد انضم لصفوف تشيلسي خلال الانتقالات الشتوية أيضًا ولكن لموسم 2013/14 ولكنه لم يجد لنفسه مكانًا بتشكيل "البلوز" ففاجيء الجميع بالرحيل في الانتقالات الشتوية التالية على سبيل الإعارة لنادي فيورنتينا الإيطالي.

اللاعب الذي سجل هدفين وصنع ثلاثة خلال 19 مباراة بقميص تشيسلي حصل على فرصة لإبراز موهبته والمشاركة بصورة أكبر مع فيورنتينا فشارك 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة ليجذب أنظار العملاق الإيطالي روما الذي ضمه ليتألق بقميصه.

الجناح المصري الدولي شارك مع روما بـ 83 مباراة سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 21 ليخطف أنظار مسؤولي ليفربول ويعود للدوري الإنجليزي مرة أخرى ولكن ليكتب التاريخ.. فهل تكون هذه الخطوة هي الأنسب لمرموش؟