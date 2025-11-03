مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 1
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

كوستاريكا

1 1
14:30

الامارات

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

2 0
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

0 1
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 0
21:45

كالياري

"جاهزين للتعاون".. تعليق مثير من حساب باريس سان جيرمان على مسلسل ابن النادي

كتب - يوسف محمد:

08:14 م 03/11/2025
خطف الحساب الرسمي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأنظار بشكل كبير خلال الدقائق القليلة الماضية، من خلال منشور يتعلق بمسلسل ابن النادي بطولة أحمد فهمي.

ووجه الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على "فيس بوك"، رسالة إلى أحمد فهمي جاء مضمونها كالتالي: "مبروك لنادي الشعلة على البقاء في الدوري الممتاز، بقيادة المدرب الكبير ريجان ورئيس النادي عمر الشعلة".

وأضاف: "واضح إن اسمكم مش بس شعار، ده واقع في الملعب وجاهزين للتعاون معاكم قريب جدًا".

ويؤدي أحمد فهمي دور البطولة في مسلسل ابن النادي، حيث يقوم بدور عمر الشعلة رئيس نادي الشعلة، الذي يلعب حاتم صلاح دور المدرب الخاص بهذا الفريق.

وتدور أحداث المسلسل، حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ويقوم بتولي مسؤوليته، لكنه لم يتمكن من قيادته إلى تحقيق نتائج إيجابية، ليصارع فريقه على الهبوط، لكنه يتمكن من البقاء في المباراة الأخيرة، بعد الفوز في أخر مباراة.

"موقف صلاح".. الكشف عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين

"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مسلسل ابن النادي باريس سان جيمان أحمد فهمي تعليق باريس سان جيرمان على مسلسل ابن النادي

