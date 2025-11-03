"بالورود".. 15 صورة من استقبال بعثة الأهلي في الإمارات

خطف الحساب الرسمي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأنظار بشكل كبير خلال الدقائق القليلة الماضية، من خلال منشور يتعلق بمسلسل ابن النادي بطولة أحمد فهمي.

ووجه الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على "فيس بوك"، رسالة إلى أحمد فهمي جاء مضمونها كالتالي: "مبروك لنادي الشعلة على البقاء في الدوري الممتاز، بقيادة المدرب الكبير ريجان ورئيس النادي عمر الشعلة".

وأضاف: "واضح إن اسمكم مش بس شعار، ده واقع في الملعب وجاهزين للتعاون معاكم قريب جدًا".

ويؤدي أحمد فهمي دور البطولة في مسلسل ابن النادي، حيث يقوم بدور عمر الشعلة رئيس نادي الشعلة، الذي يلعب حاتم صلاح دور المدرب الخاص بهذا الفريق.

وتدور أحداث المسلسل، حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ويقوم بتولي مسؤوليته، لكنه لم يتمكن من قيادته إلى تحقيق نتائج إيجابية، ليصارع فريقه على الهبوط، لكنه يتمكن من البقاء في المباراة الأخيرة، بعد الفوز في أخر مباراة.

