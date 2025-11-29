الجيش الملكي يعتذر للأهلي عن ما حدث في مباراة دوري أبطال أفريقيا

قدّم يوسف البلاوي، الكاتب العام لنادي الجيش الملكي المغربي، اعتذارًا رسميًا للنادي الأهلي وجماهيره على الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد البلاوي، خلال تصريحاته لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، أسفه الشديد لما بدر من بعض الجماهير، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات جاءت نتيجة تراكم أخطاء تحكيمية وصفها بـ"الكارثية" في مختلف البطولات الإفريقية.

وأوضح أن الأندية الكبرى، رغم ما توفره من إمكانيات مالية ولوجستية واستقدام أفضل اللاعبين، قد تجد نفسها في النهاية ضحية قرارات تحكيمية مؤثرة تغيّر مسار المباريات.

وأشار إلى أن سلسلة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الجيش الملكي مؤخرًا كانت سببًا رئيسيًا في حالة الغضب التي ظهرت لدى بعض الجماهير خلال مواجهة الأهلي.

وكانت مباراة الأهلي والجيش الملكي بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

