مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 1
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 4
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 2
22:00

فولهام

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 0
22:00

ريال أوفييدو

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يحقق الفوز على باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:59 م 29/11/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    احتفال بوبو بهدفه في مرمى باور ديناموز
  • عرض 17 صورة
    احتفال بوبو بهدفه في مرمى باور ديناموز
  • عرض 17 صورة
    احتفال بوبو بهدفه في مرمى باور ديناموز
  • عرض 17 صورة
    احتفال بوبو بهدفه في مرمى باور ديناموز
  • عرض 17 صورة
    احتفال بوبو بهدفه في مرمى باور ديناموز
  • عرض 17 صورة
    احتفال بوبو بهدفه في مرمى باور ديناموز (5)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (2)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (3)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (4)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (5)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (6)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز
  • عرض 17 صورة
    احتفال بوبو بهدفه في مرمى باور ديناموز (4)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق بيراميدز الفوز على حساب نظيره باور ديناموز، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدف فوز بيراميدز في اللقاء، اللاعب محمد رضا بوبو في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات.

وبهذا الفوز رفع الفريق السماوي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال، فيما استمر فريق باور ديناموز في المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

وكان فريق بيراميدز استهل مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على حساب نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويشارك فريق بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المجموعة الأولى، رفقة كل من: "نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي".

أقرأ أيضًا:

لاعبو بيراميدز يوجهون رسالة دعم خاصة لرمضان صبحي (صورة)

لحظات حزن لاعبي الزمالك بعد التعادل مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز باور ديناموز دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320