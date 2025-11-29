بيراميدز يحقق الفوز على باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق بيراميدز الفوز على حساب نظيره باور ديناموز، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدف فوز بيراميدز في اللقاء، اللاعب محمد رضا بوبو في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات.

وبهذا الفوز رفع الفريق السماوي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال، فيما استمر فريق باور ديناموز في المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

وكان فريق بيراميدز استهل مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على حساب نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويشارك فريق بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المجموعة الأولى، رفقة كل من: "نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي".

