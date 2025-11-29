بيراميدز يوافق على انضمام لاعب الفريق لمنتخب مصر في كأس العرب

"حزين".. أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة بانضمام مهاجم الفريق مروان حمدي إلى صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب للمنتخبات المقررة في قطر.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة النسخة الثانية من البطولة خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخب المصري.

ورغم ارتباط بيراميدز بخوض مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت المؤجلتين من الدوري والمحددة يومي 3 و6 ديسمبر، وكذلك معاناته من الإصابات والغيابات العديدة، قررت إدارة النادي دعم المنتخب الوطني بالمشاركة بالنجم مروان حمدي في البطولة.

وجاء قرار انضمام اللاعب وفق اختيار حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الوطني، والرغبة الكبيرة في ضمه، وهو ما تم الاتفاق عليه بين إدارة بيراميدز والكابتن أحمد حسن، مدير المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب. ومن المنتظر أن يسافر مروان حمدي إلى الدوحة فور عودة بعثة بيراميدز إلى القاهرة ظهر الغد قادمة من زامبيا.