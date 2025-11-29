مانشستر سيتي يحقق الفوز على ليدز يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

"حزين".. أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما، على حساب نظيره ليدز يونايتد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري الإنجليزي.

وسجل ثلاثية فريق مانشستر سيتي في اللقاء كل من، فيل فودين هدفين في الدقيقتين 1، 1+90، جفارديول في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وأحرز ثنائية فريق ليدز يونايتد الإنجليزي في اللقاء كلا من، دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة 49، لوكاس نميشا في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيتي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 25 في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، فيما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة رقم 11 في المركز ال 18 بجدول الترتيب.

وشهدت مباراة مان سيتي أمام ليدز يونايتد اليوم، مشاركة النجم المصري عمر مرموش لاعب السيتي لدقائق قليلة، حيث شارك في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

