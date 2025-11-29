مباريات الأمس
"كأس الرابطة"..موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل على كايزر تشيفز بالكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

05:10 م 29/11/2025
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (9)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (8)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (7)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (5)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (11)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (1)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (6)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (4)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (3)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (2)
    كايزر تشيفز والزمالك
    سيف الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى كايزر تشيفز
    سيف الجزيري يتقدم للزمالك بهدف في مرمى كايزر تشيفز
    الزمالك وكايزر تشيفز

انتهى لقاء الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 4 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما حصد الفريق الجنوب أفريقي النقطة الأولى له في البطولة، يستمر في المركز الثالث بدوري المجموعات.

واستهل الفارس الأبيض مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بالفوز على حساب نظيره زيسكو الزامبي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم في القاهرة.

وكانت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، أوقعت نادي الزمالك في المجموعة الرابعة، رفقة كلا من: "زيسكو يونايتد الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي".

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره كهرباء الإسماعيلية، يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

محمولا على نقالة.. بالصور لحظة مغادرة الجزيري مباراة الزمالك مصابا

"أقسم بالله فضائح".. إبراهيم فايق ينتقد التحكيم في مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز موعد مباراة الزمالك المقبلة كأس الكونفدرالية

