"حزين".. أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

انتهى لقاء الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 4 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما حصد الفريق الجنوب أفريقي النقطة الأولى له في البطولة، يستمر في المركز الثالث بدوري المجموعات.

واستهل الفارس الأبيض مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بالفوز على حساب نظيره زيسكو الزامبي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم في القاهرة.

وكانت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، أوقعت نادي الزمالك في المجموعة الرابعة، رفقة كلا من: "زيسكو يونايتد الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي".

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره كهرباء الإسماعيلية، يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

