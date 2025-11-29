مصدر يكشف سبب استبعاد محمد عواد من قائمة الزمالك لمباراة كايزر تشيفز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل الفارس الأبيض اليوم السبت، ضيفا على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط :محمد شحاتة، ناصر ماهر وأحمد فتوح.

خط الهجوم : شيكو بانزا، سيف الجزيري وخوان بيزيرا.

ويشارك نادي الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلا من: "يانج أفريكانز التنزاني، زيسكو يونايتد الزامبي والمصري البورسعيدي".

وكان نادي الزمالك استهل مشواره في بطولة كأس الكونفدراليةن بالفوز على حساب نظيره زيسكو يونايتد الملكي، بنتيجة هدف دون مقابل.

