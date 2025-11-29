مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

مساعد وزير الرياضة السعودي السابق: رونالدو الوحيد الذي يستحق ما يتقاضاه في الدوري السعودي

كتب : نهي خورشيد

02:42 ص 29/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو (4)
  • عرض 4 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو
  • عرض 4 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الأمير عبد الله بن مساعد وزير الرياضة السعودي السابق، إن اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، لا يستحقون ما يتقاضونه ماعدا نجم واحد فقط.

وأضاف بن مساعد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "في المرمى" المذاع على شاشة قناة العربية: "رونالدو هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يستحق ما يتقاضاه، بسبب الشهرة العالمية التي يجلبها للدوري والبلد، أما كثيرون غيره فيدفع لهم أكثر بكثير مما يستحقون".

وأضاف أن الدوري السعودي أصبح محطة قبل الاعتزال، إذ يلجأ إليه اللاعبون الأكبر سناً لاقتناص آخر المكافآت المالية قبل تعليق الحذاء.

وحذر الأمير عبد الله من أن تدفق اللاعبين الأجانب يضر بمستقبل المنتخب الوطني على المدى الطويل، لأنه يجعل اللاعبين السعوديين مجرد كومبارس في فرقهم، في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

واقترح في تصريحاته لبرنامج " في المرمى"، تقليص عدد اللاعبين الأجانب من ثمانية إلى سبعة، وزيادة الاستثمار في أكاديميات الناشئين، والتعاقد مع مدربين عالميين لتطوير المواهب.

وأتم حديثه قائلاً: "في الوقت الحالي، يجب تجهيز منتخب جيد لمونديال الأندية 2034 الذي تستضيفه المملكة".

وكان من أبرز الأسماء التي انتقلت للدوري السعودي عام 2023 كل من: نيمار، كريم بنزيما، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، نجولو كانتي، جوردان هندرسون، وأيميريك لابورت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر السعودي الأمير عبد الله بن مساعد وزير الرياضة السعودي السابق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي
* فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
ننشر كراسة الشروط.. طرح شقق المصريين في الخارج السبت