قال الأمير عبد الله بن مساعد وزير الرياضة السعودي السابق، إن اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، لا يستحقون ما يتقاضونه ماعدا نجم واحد فقط.

وأضاف بن مساعد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "في المرمى" المذاع على شاشة قناة العربية: "رونالدو هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يستحق ما يتقاضاه، بسبب الشهرة العالمية التي يجلبها للدوري والبلد، أما كثيرون غيره فيدفع لهم أكثر بكثير مما يستحقون".

وأضاف أن الدوري السعودي أصبح محطة قبل الاعتزال، إذ يلجأ إليه اللاعبون الأكبر سناً لاقتناص آخر المكافآت المالية قبل تعليق الحذاء.

وحذر الأمير عبد الله من أن تدفق اللاعبين الأجانب يضر بمستقبل المنتخب الوطني على المدى الطويل، لأنه يجعل اللاعبين السعوديين مجرد كومبارس في فرقهم، في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

واقترح في تصريحاته لبرنامج " في المرمى"، تقليص عدد اللاعبين الأجانب من ثمانية إلى سبعة، وزيادة الاستثمار في أكاديميات الناشئين، والتعاقد مع مدربين عالميين لتطوير المواهب.

الأمير عبدالله بن مساعد لـ #في_المرمى: لم نوفق في جلب مدراء تنفيذيين أجانب جيدين.. وأنا ضد أن يستقطب الهلال مدير تنفيذي أجنبي



📺 شاهدوا الحلقة الكاملة من هنا:https://t.co/sBxjeUCmBk pic.twitter.com/39rcb8pR9J — العربية - في المرمى (@FilMarma) November 26, 2025

وأتم حديثه قائلاً: "في الوقت الحالي، يجب تجهيز منتخب جيد لمونديال الأندية 2034 الذي تستضيفه المملكة".

وكان من أبرز الأسماء التي انتقلت للدوري السعودي عام 2023 كل من: نيمار، كريم بنزيما، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، نجولو كانتي، جوردان هندرسون، وأيميريك لابورت.