"بعد تعادل شبيبة القبائل".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، لافتتاح نادٍ خاص في العاصمة الإسبانية مدريد، في ظل اقتراب مسيرته الكروية من الانتهاء كخطوة تحضيرية لحياته بعد الاعتزال.

وبحسب صحيفة Libertad Digital، فإن إينييجو أونييفا وشركة Mabel Hospitality التابعة لرجل الأعمال الإسباني مانويل كامبوس ورونالدو يستعدان لإطلاق نادٍ خاص في قلب العاصمة مدريد، يهدف إلى خلق أجواء راقية وجذابة تعتمد على الفخامة ليعطي إحساساً أكثر من مجرد ديكور.

وأضافت الصحيفة أن النادي سيوفر أجواء هادئة وراقية في الصباح، قبل أن يتحول في المساء إلى مركز اجتماعي يضم عشاءات خاصة وحانات مميزة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن أعلى فئة من العضوية، وهي عضوية المؤسسين ستكون متاحة بالدعوة فقط، مقابل رسوم لمرة واحدة تبلغ 13 ألف جنيه إسترليني، وتشمل حق الدخول مدى الحياة وأولوية الحج، كما ستتوفر عضويات محلية مقابل أكثر من 2000 جنيه إسترليني سنوياً، بالإضافة إلى دفعة أولى تبلغ 1750 جنية إسترليني.

وفيما يخص الأشخاص تحت سن الـ 35 فمن المقرر أن يستفيدوا من رسوم أخفض بقيمة 1300 جنيه إسترليني سنوياً مع رسوم تسجيل تقارب 900 جنيه، كما يمكن للأزواج الحصول على عضوية مقابل 1750 جنيه سنوياً.

وفي سياق متصل، كشف رونالدو في تصريحات سابقة مع الإعلامي بيرس مورجان عن السن الذي يفكر عنده بالاعتزال، فرد قائلاً:"قريباً لكنني أعتقد أنني سأكون مستعداً، سيكون الأمر صعباً بالطبع نعم، ربما أبكي أنا شخص صريح".

وأضاف:" سيكون الأمر صعباً للغاية، لكن يا بيرس لقد بدأت التخطيط لمستقبلي منذ أن كان عمري 25 أو 26 أو 27 عاماً، لقد حضرت نفسي جيداً وسأكون قادراً على التعامل مع هذا الضغط".