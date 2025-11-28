13 صورة من وصول بعثة منتخب مصر إلى الدوحة استعداداً لكأس العرب

اشتراكات تصل إلى 13 ألف إسترليني باليوم.. نادٍ استثماري خطة رونالدو الجديدة

وصلت قبل قليل بعثة المنتخب المصري لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وغادرت البعثة القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب انتهاء معسكر الفراعنة بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، إذ خضع اللاعبون لبرنامج فني وبدني مكثف تحت إشراف المدير الفني الكابتن حلمي طولان.

وشهد المعسكر متابعة دقيقة من الجهاز الفني، بجانب دعم متواصل من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

وكانت قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب ضمت كلاً من:

في حراسة المرمى: علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام.

في خط الدفاع: هادي رياض، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد.

في خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدى أفشة، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد، ميدو جابر.

في خط الهجوم: محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، والتى تضم كلاً من الإمارات والأردن والكويت.