مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

2 1
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

3 0
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 1
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 0
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

10:18 م 20/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (11) (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (14) (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (15) (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (13) (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وبهذا الفوز، يكون نادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز الأول له، في النسخة الحالية ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام فريق كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف لكلا منهما.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة، يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

"الاسم بالهيروغليفية".. ننشر 10 صور للمرة الأولى لحذاء محمد صلاح الجديد من أديداس

مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أحد الأندية في الدوري السويدي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وحرس الحدود موعد مباراة الزمالك المقبلة كأس عاصمة مصر نتيجة مباراة الزمالك وحرس الحدود

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر