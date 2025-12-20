موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أحد الأندية في الدوري السويدي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وبهذا الفوز، يكون نادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز الأول له، في النسخة الحالية ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام فريق كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف لكلا منهما.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة، يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

