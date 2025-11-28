مباريات الأمس
لقطة نادرة.. أب يواجه ابنه في كأس قطر

كتب : هند عواد

12:06 م 28/11/2025
    ماجد محمد لاعب البدع (1)
    ماجد محمد لاعب البدع (2)
    مالك ماجد لاعب الدحيل (2)
    مالك ماجد لاعب الدحيل (3)
    مالك ماجد لاعب الدحيل (4)

شهدت الجولة السابعة من بطولة كأس نجوم قطر، لقطة نادرة لا تحدث كثيرا، عندما واجه الأب نجله في الملعب.

والتقى ماجد محمد لاعب البدع، نجله مالك الذي يلعب في صفوف الدحيل القطري، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس.

وانتهى اللقاء بين الدحيل "مالك" والبدع "ماجد"، بالتعادل السلبي، ليرتفع رصيد الأخير للنقطة 9، فيما وصل رصيد الدحيل للنقطة 8.

ويلعب ماجد محمد صاحب الـ40 عاما، ضمن صفوف البدع الناشط في القسم الثاني، فيما يلعب نجله مالك ضمن صفوف الدحيل ومنتخب قطر تحت 17 عاما.

