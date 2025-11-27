أعلنت المحكمة الرياضية الدولية إيقاف رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمدة 4 سنوات على خلفية قضية المنشطات.

وأعادت قضية رمضان لأذهان الجماهير سلسلة طويلة من النجوم الذين سقطوا في فخ المنشطات، ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قائمة بأشهر النجوم المصريين، العرب، واللاعبين الأجانب:

لاعبون مصريون وقعوا في أزمات منشطات

2003، أمير عزمي مجاهد: أثبتت الاختبارات تعاطيه مادة الناندرولون خلال كأس العالم للشباب بدبي، ليعاقب بالإيقاف لمدة 14 شهراً وغرامة 15 ألف فرنك سويسري.

2006، عمرو سماكة: سقط في اختبار المنشطات عقب مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا، ليتم إيقافه 3 أشهر، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى كاظمة الكويتي.

2011، أحمد صبحي: ثبت تناوله لمواد محظورة بعد مباراة إنبي والزمالك في نهائي كأس مصر، ليتعرض للإيقاف 6 أشهر، ويحرم من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد لندن.

2020، إبراهيم حسن: أوقفه الاتحاد الأفريقي لمدة عامين، منها 22 شهراً مع إيقاف التنفيذ، بعد تعاطيه عقاراً لعلاج نزلة برد دون الرجوع لطبيب الفريق.

2021، كريم بامبو: عوقب بالإيقاف 4 أشهر بعد ثبوت تناوله مادة سيبوترامين المنبهة.

2023، شريف إكرامي: ظهرت عينته إيجابية بعد مواجهة الجيش الملكي في الكونفدرالية، لكن جلسة الاستماع أثبتت عدم تعمده تعاطي مادة محظورة، ليُوقف فقط شهرين.

2023، محمد هلال: تلقى البنك الأهلي خطاباً رسمياً يفيد بإيقاف لاعبه 6 أشهر بعد إيجابية عينته في إحدى مباريات الدوري.

2024، رمضان صبحي: أوقفته المحكمة الرياضية الدولية 4 سنوات بسبب منشطات، إلى جانب قضيته القضائية الخاصة بالتزوير، وينتظر الآن فرصة الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية.

لاعبون عرب تعرضوا لأزمات منشطات

2014، النجم الجزائري يوسف بلايلي: ثبت تعاطيه الكوكايين بعد مباراة اتحاد الجزائر ومولودية العلمة، ليوقف 4 سنوات قبل تقليصها إلى سنتين فقط.

2022، النجم فهد المولد: أوقف 18 شهراً بعد ثبوت تعاطيه مادة الفوروسيميد المنشطة عقب مباراة مع التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين.

2013، النجم البرازيلي صاحب الأصول المغربية ديكو: أوقف لمدة عام في الدوري البرازيلي بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة، لكنه اعتزل قبل تنفيذ العقوبة فعلياً.

لاعبون أجانب تعرضوا لأزمات منشطات

1991 و1994، دييجو مارادونا:سقط مرتين الأولى في الدوري الإيطالي بسبب الكوكايين، والثانية في مونديال 1994 بعد ثبوت تعاطيه مادة إيفيدرين، ليبعد عن البطولة ويُوقف لمدة 15 شهراً.

2001، المنتخب الهولندي: إيقاف إدغار ديفيدز "4 أشهر" وياب ستام "5 أشهر" وفرانك دي بوير "شهرين" بعد ثبوت تعاطيهم مواد محظورة، بينما اتُّهم زميلهم بيرت كونتيرمان بتناول مادة "ناندرولون" عبر وجبة غذائية.

2003، ريو فيرديناند: لم يسقط في اختبار، لكنه عوقب بالإيقاف 8 أشهر لتخلفه عن الفحص رغم وجود لجنة مكافحة المنشطات في مقر مانشستر يونايتد.

2004، أدريان موتو: طرد من تشيلسي بعد ثبوت تعاطيه المخدر، وعاد ليسقط مرة أخرى مع فيورنتينا عام 2010.

2004، طبيب يوفنتوس ريكاردو أغريكولا: أدين بالسجن 9 أشهر لتزويد اللاعبين بمواد محظورة خلال التسعينيات.

2001، بيب جوارديولا:سقط مع نادي بريشيا الإيطالي في فحص منشطات، ليعاقب بالإيقاف 4 أشهر، لكن الواقعة لم تؤثر لاحقًا على مسيرته التدريبية الأسطورية.