فيديو أهداف مباراة آيندهوفن وليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب : مصراوي

12:13 ص 27/11/2025
    ليفربول وآيندهوفين (6) (1)
    مباراة ليفربول (5) (1)
    مباراة ليفربول (6) (1)
    ليفربول وآيندهوفين (5) (1)
    ليفربول وآيندهوفين (3) (1)
    فريق ليفربول (3) (1)
    مباراة ليفربول و بي آس في آيندهوفت
    فريق ليفربول (5) (1)
    فريق ليفربول (1) (1)
    فريق ليفربول (2) (1)
    مباراة ليفربول (1) (1)
    مباراة ليفربول (4) (1)
    فريق ليفربول (4) (1)
    ليفربول وآيندهوفين (4) (1)

كتب - محمد عبد السلام:

نجح فريق آيندهوفن في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره الإنجليزي ليفربول برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف آيندهوفن كلا من: إيفان بيريشيتش من نقطة الجزاء في الدقيقة 6، جوس تيل في الدقيقة 56، كوهيب دريوش في الدقيقة 73 و1+90.

بينما سجل هدف ليفربول الوحيد في المباراة اللاعب دومينك سوبوسلاي في الدقيقة 16.

وبهذا الفوز، رفع نقاط فريق آيندهوفن إلى 8 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر، بينما يتجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر.

أهداف مباراة ليفربول وأيندهوفن

ليفربول وآيندهوفين أهداف مباراة ليفربول وآيندهوفين مباراة ليفربول وآيندهوفين دوري أبطال أوروبا

