فيديو أهداف مباراة آيندهوفن وليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

نجح فريق آيندهوفن في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره الإنجليزي ليفربول برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف آيندهوفن كلا من: إيفان بيريشيتش من نقطة الجزاء في الدقيقة 6، جوس تيل في الدقيقة 56، كوهيب دريوش في الدقيقة 73 و1+90.

بينما سجل هدف ليفربول الوحيد في المباراة اللاعب دومينك سوبوسلاي في الدقيقة 16.

وبهذا الفوز، رفع نقاط فريق آيندهوفن إلى 8 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر، بينما يتجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر.

أهداف مباراة ليفربول وأيندهوفن

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ليفربول يعود!!!!



سوبوسلاي يسجل هدف التعادل لصالح ليفربول ♥️⚽️

pic.twitter.com/ItGzgwSUwv — عمرو (@bt3) November 26, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



جنووووووووووووون ما يحدث!!!!!! ايندهوفن يتقدم!!!!



ايندهوفن يضرب ليفربول بهدف ثاني في الأنفيلد!!!!!!!!



😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

pic.twitter.com/z6bhlf1OIM — عمرو (@bt3) November 26, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



مستحييييييييييييييييييل!!!!! فضيحة في الأنفيلد!!!!!



ايندهوفن يضرب ليفربول بهدف رابع!!!!!! مستحيل!!!!!!



pic.twitter.com/FjZEMviu3J — حـمـد🇸🇦 (@mk_jh77) November 26, 2025

بي إس في آيندهوفن يضيف الهدف الثالث أمام ليفربول#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/7YQAQBjs7d — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

إقرأ أيضًا..

خبير لوائح يكشف لمصراوي مفاجأة صادمة بخصوص إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

مصدر يكشف لمصراوي.. من زار رمضان صبحي في محسبه الأيام الماضية؟