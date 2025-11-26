رفض بيراميدز وإصرار المغرب.. مستجدات أزمة وليد الكرتي

أثار نادي بيراميدز، جدلا خلال الساعات الأيام الماضية، بعد رفضه السماح للاعبه المغربي وليد الكرتي، بالانضمام إلى معسر منتخب بلاده الثاني، المشارك في كأس العرب.

وذكرت صحيفة "الجريدة 24" المغربية، أن بيراميدز طلب تأجيل مبارياته في الدوري، للسماح للاعبيه بالمشاركة في كأس العرب، لكن رابطة الأندية رفضت الأمر.

وأضافت: "وليد الكرتي يجد نفسه في وضع معقد، بعد رفض النادي التحاقه بمعسكر منتخب بلاده، إلا أن الجهاز الفني لمنتخب أسود الاطلس براقب الموقف، في انتظار حسم نهائي من بيراميدز".

وواصلت: "يواجه السكتيوي مدرب منتخب المغرب الثاني، صعوبة واضحة في التعامل مع هذا الوضع قبل أيام قليلة من انطلاق المعسكر التحضيري، خاصة أن الكرتي يعتبر من أكثر لاعبي الوسط خبرة داخل المجموعة، لكنه اتخذ احتياطاته ووضع 3 أسماء في اللائحة الاحتياطية وهم خيري لاعب الفتح الرياضي، خالد إيت أورخان لاعب اتحاد طنجة، إضافة إلى ثالث لم يكشف اسمه".

