اكتملت مجموعة مصر في كأس العرب قطر 2025 بتأهل منتخب الكويت بعدما فاز في المباراة التي جمعته مساء يوم أمس الثلاثاء بنظيره الموريتاني بثنائية نظيفة ضمن منافسات الملحق.

موعد بطولة كأس العرب قطر 2025

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1:18 ديسمبر منافسات البطولة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2025

وتضم مجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2025 بخلاف منتخب الكويت كلاً من الإمارات والأردن.

ومع اكتمال المجموعة أصبحت هناك عدة حقائق نستعرض منها ثلاث خلال السطور التالية:

1) عرب آسيا

لا تضم مجموعة مصر في البطولة أي منتخب عربي من قارة أفريقيا التي تشهد تواجد منتخبات مثل: المغرب، الجزائر، تونس بجانب منافسة جيبوتي على بطاقة التأهل.

2) المنتخب الأول وليس الثاني

تشارك مصر في البطولة بالمنتخب الثاني تحت قيادة المدرب الوطني حلمي طولان عكس باق منتخبات المجموعة التي ستشارك بالمنتخب الأساسي.

3) غياب البطل

لا يتواجد بالمجموعة منافس لمنتخب مصر سبق وحصد لقب كأس العرب فيما حصل المنتخب الوطني على اللقب مرة واحدة بنسخة عام 1992 التي استضافتها سوريا.

