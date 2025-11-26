حقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز أمس على حساب نظيره برشلونة الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز رفع فريق تشيلسي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 10 في المركز الخامس بمرحلة المجموعات ببطولة دوري الأبطال، فيما توقف رصيد فريق برشلونة عند النقطة رقم 7 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

وتفاعل الكثير من الجماهير على هزيمة برشلونة بثلاثية على يد فريق تشيلسي، في دوري أبطال أوروبا ومع أداء بعض اللاعبين أيضًا في اللقاء.

ومن اللاعبين الذين تفاعل عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي معهم، وهو مدافع فريق تشيلسي كوكوريلا، الذي تفاعل الجماهير بشكل كبير مع مظهره وقصة شعره وليس مع أدائه في الملعب فقط.

وقدم كوكوريلا مستوى مميز في مباراة الأمس، حيث نجح في تقديم مساهمة تهديفية في اللقاء، بالإضافة إلى أنه تمكن من إيقاف خطورة لامين يامال نجم برشلونة.

كما تفاعل الجمهور مع أداء خط دفاع برشلونة في اللقاء، من خلال بعض المنشورات التي تدل على المستوى المتدني الذي ظهر به لاعبي خط الدفاع في المباراة.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز تشيلسي وأداء مارك كوريلا في المباراة، يمكنكم مطالعة الألبوم أعلاه:

