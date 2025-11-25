"يحتاج إلى كلمات قاسية".. أسطورة ليفربول ينتقد أداء صلاح مع ليفربول

واصلت جماهير ليفربول القلق بشأن مستوى الفريق بعد الأداء المخيب الذي شهدته الجولة الثانية عشر، عندما خسر الريدز 3-0 أمام نوتنجهام فورست على ملعب أنفيلد.

وتمثل هذه الهزيمة الثامنة لليفربول في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات، بينما كانت المرة الثالثة خلال خمس مباريات يخسر فيها الفريق بفارق ثلاثة أهداف.

صلاح تحت المجهر

ويعد محمد صلاح أحد اللاعبين الذين عانوا هذا الموسم، حيث سجل المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا خمسة أهداف فقط في 17 مباراة، بعد أن قدم موسمًا مذهلاً في 2024-2025 ساهم خلاله بـ57 هدفًا في 52 مباراة.

وانتقد جرايم سونيس أداء صلاح في تصريحات عبر موقع talkSPORT، وقال: "كم بقي لنا من العمر؟ لقد كان نجمًا خارقًا بكل معنى الكلمة، وأفضل ما يمكن قوله عن صلاح أنه كان لاعبًا معتمدًا عليه طوال السنوات السبع الماضية، إذا كنت تختار أفضل لاعبي ليفربول على مر العصور، فهو من أوائل الأسماء".

وأشار سونيس إلى علامة تحذيرية لاحظها في هزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية في أغسطس الماضي: "كانت هناك كرة متجهة نحو الظهير الأيسر، وكان من الممكن أن يذهب إليها بسهولة (صلاح)، لكنه لم يُحاول خوض هذا التحدي، ولم يظهر أي رغبة في المواجهة".

وأضاف أسطورة ليفربول: "لكنه أظهر افتقاره للرغبة الدفاعية، وأعتقد أنه يحتاج إلى كلمات قاسية لإعادته إلى مستواه كالنجم الذي كان عليه".

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الهزيمة الأخيرة، وسيعود للمنافسة يوم الأربعاء المقبل حين يستضيف آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.