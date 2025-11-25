موقف مصر.. الكشف عن تصنيف المنتخبات لقرعة كأس العالم 2026

مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026 التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، وقبل أقل من 200 يوم على انطلاقها، تم الإعلان عن الإجراءات المنظمة لقرعة تحديد المنتخبات الأربعة في كل مجموعة من المجموعات الـ12.

وتقام مراسم القرعة يوم الجمعة 5 ديسمبر في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيكتشف كل منتخب طريقه في دور المجموعات خلال رحلته للمنافسة على مونديال العالم.

إجراءات القرعة

تنص اللوائح على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، إلى جانب المنتخبات الأعلى تصنيفًا، أما بقية المنتخبات الـ39 المتأهلة فسيتم توزيعها على أربعة أوعية وفقًا لتصنيف فيفا للرجال الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2025.

وسيضم الوعاء الرابع الكرتين المخصصتين للمنتخبين المتأهلين عبر الملحق العالمي، إضافة إلى أربع كرات لمنتخبات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026.

توزيع الأوعية

التصنيف الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

التصنيف الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

التصنيف الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

التصنيف الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المتأهلون الأربعة (أ، ب، ج، د) من الملحق الأوروبي، والمتأهلان (أ، ب) من الملحق العالمي.