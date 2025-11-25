"تصريحات ظالمة".. حرب كلامية بين رونالدو ونجل بيكهام.. ما القصة؟

وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن كولومبوس كرو والأهلي يترقب.. ما القصة؟

كتب ـ محمد عبدالهادي:

في تصعيد غير متوقع، هاجم كروز بيكهام، نجل أسطورة كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تصريحاته الأخيره عن بيكهام.

رونالدو صرح في مقابلته الأخيرة مع بيرس مورجان أنه يتمتع بجسد "مثالي" بينما وصف بيكهام بأنه يتمتع فقط بمظهر جيد وجسد "طبيعي".

كروز نجل بيكهام، البالغ 22 عامًا، لم تعجبه تلك التصريحات من رونالدو عن والده ووصف تصريحات رونالدو بأنها "متعجرفة" و"ظالمة"، مؤكدًا أن إرث والده يتجاوز المظهر الخارجي بكثير، وأن قوته وأسلوبه وشخصيته أهم من مجرد الجماليات.

وأوضح أن المقارنات السطحية لا تعكس الحقيقة، وأن تأثير ديفيد بيكهام داخل الملعب وخارجه يمتد إلى ما هو أبعد من الشكل فقط، ويتعلق بالروح والاحترافية وإلهام جيل كامل.

