الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

تصرف غاضب من جوارديولا تجاه مصور مباراة نيوكاسل.. والمدرب يعتذر

كتب : محمد القرش

04:47 م 24/11/2025
    اعتذر بيب جوارديولا عن تصرفاته بعد خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل
    جوارديولا يتحدث مع قائد نيوكاسل برونو جيماريش
    جوارديولا يُقبل حكم مباراة السيتي وأرسنال (1)
    جوارديولا
    حزن بيب جوارديولا بالهزيمة من الهلال
    بيب جوارديولا
    بيب جوارديولا

اعترف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه شعر بالحرج بعد مشاهدته صوره وهو يواجه مصورًا خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك.

وشهدت المباراة التي انتهت بهزيمة مانشستر سيتي 2-1 مساء السبت، لحظات من الغضب الشديد من المدرب الإسباني، حيث اقترب من الحكم سام باروت ولاعب نيوكاسل برونو جيماريش في مشاهد حادة.

ويُعتقد أن مصور قناة سكاي سبورتس اقترب كثيرًا أثناء التصوير، ما دفع جوارديولا لرفع سماعة الرأس الخاصة بالمصور للتعبير عن استيائه.

وقال جوارديولا: "لقد اعتذرت فورًا، أشعر بالحرج والخجل عند رؤية ذلك، لم يكن يعجبني، اعتذرت بعد ثانية واحدة للمصور".

وأضاف: "أنا ما أنا عليه، بعد ألف مباراة، لست شخصًا مثاليًا، وأرتكب أخطاءً فادحة، لكن من المؤكد أنني دائمًا أدافع عن فريقي وناديي، لا شك في ذلك".

وتطرق جوارديولا إلى طموح مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا: "من واقع خبرتي، للفوز بالبريميرليج، علينا جمع 100 نقطة أو 98 نقطة، وإلا فلن نفوز، هذا مؤكد".

