تصرف غاضب من جوارديولا تجاه مصور مباراة نيوكاسل.. والمدرب يعتذر

اعترف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه شعر بالحرج بعد مشاهدته صوره وهو يواجه مصورًا خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك.

وشهدت المباراة التي انتهت بهزيمة مانشستر سيتي 2-1 مساء السبت، لحظات من الغضب الشديد من المدرب الإسباني، حيث اقترب من الحكم سام باروت ولاعب نيوكاسل برونو جيماريش في مشاهد حادة.

ويُعتقد أن مصور قناة سكاي سبورتس اقترب كثيرًا أثناء التصوير، ما دفع جوارديولا لرفع سماعة الرأس الخاصة بالمصور للتعبير عن استيائه.

وقال جوارديولا: "لقد اعتذرت فورًا، أشعر بالحرج والخجل عند رؤية ذلك، لم يكن يعجبني، اعتذرت بعد ثانية واحدة للمصور".

وأضاف: "أنا ما أنا عليه، بعد ألف مباراة، لست شخصًا مثاليًا، وأرتكب أخطاءً فادحة، لكن من المؤكد أنني دائمًا أدافع عن فريقي وناديي، لا شك في ذلك".

وتطرق جوارديولا إلى طموح مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا: "من واقع خبرتي، للفوز بالبريميرليج، علينا جمع 100 نقطة أو 98 نقطة، وإلا فلن نفوز، هذا مؤكد".