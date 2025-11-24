مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
18:00

ليبيا

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

كأس العرب

الكويت

- -
15:00

موريتانيا

جميع المباريات

إعلان

أكثر اللاعبين مشاركة كبدلاء في تاريخ كأس العالم

كتب : محمد القرش

09:30 ص 24/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سيسك فابريجاس
  • عرض 10 صورة
    بيير ليتبارسكي
  • عرض 10 صورة
    راميريس
  • عرض 10 صورة
    أليساندرو ديل بييرو
  • عرض 10 صورة
    ماريو جوميز
  • عرض 10 صورة
    خافيير هيرنانديز
  • عرض 10 صورة
    كلاس يان هونتيلار
  • عرض 10 صورة
    ماركوس راشفورد
  • عرض 10 صورة
    أوليفر نوفيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

على مدار تاريخ كأس العالم، شارك عدد من النجوم في أكثر من بطولة، لكن الكثير منهم لعبوا أدوارًا محدودة قادمين من دكة البدلاء، ورغم ذلك تركوا آثارًا لافتة بأهداف حاسمة أو مشاركات مؤثرة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز هؤلاء اللاعبين وأرقامهم المونديالية التي قد تُفاجئ الكثيرين.

دينيلسون - البرازيل

شارك في كأس العالم مرتين (1998 و2002)

12 مباراة: مباراة واحدة كأساسي و11 كبديل

374 دقيقة لعب

0 أهداف – 2 تمريرات حاسمة

أوليفر نوفيل - ألمانيا

شارك في مونديال 2002 و2006

13 مباراة: 4 كأساسي و9 كبديل

505 دقيقة لعب

هدفان – تمريرة حاسمة واحدة

ماركوس راشفورد - إنجلترا

شارك في مونديال 2018 و2022

11 مباراة: مباراتان كأساسي و9 كبديل

349 دقيقة لعب

3 أهداف – دون تمريرات حاسمة

سيسك فابريجاس - إسبانيا

شارك في 3 نسخ من كأس العالم

10 مباريات: 2 كأساسي و8 كبديل

373 دقيقة لعب

0 أهداف – 3 تمريرات حاسمة

بيير ليتبارسكي - ألمانيا الغربية

شارك في 3 بطولات كأس عالم

18 مباراة: 10 كأساسي و8 كبديل

1177 دقيقة لعب

3 أهداف – 7 تمريرات حاسمة

راميريس - البرازيل

شارك في مونديال 2010 و2014

11 مباراة: 3 كأساسي و8 كبديل

352 دقيقة لعب

0 أهداف – تمريرة حاسمة واحدة

أليساندرو ديل بييرو – إيطاليا

شارك في 3 بطولات مونديال (1998، 2002، 2006)

12 مباراة: 5 كأساسي و7 كبديل

499 دقيقة لعب

هدفان – تمريرة حاسمة واحدة

ماريو جوميز - ألمانيا

شارك في مونديال 2010 و2018

7 مباريات: جميعها كبديل

144 دقيقة لعب فقط

0 أهداف – تمريرة حاسمة واحدة

خافيير هيرنانديز - المكسيك

شارك في 3 بطولات (2010، 2014، 2018)

12 مباراة: 5 كأساسي و7 كبديل

574 دقيقة لعب

4 أهداف – تمريرة حاسمة واحدة

كلاس يان هونتيلار - هولندا

شارك في مونديال 2010 و2014

7 مباريات: جميعها كبديل

100 دقيقة لعب فقط

هدفان – تمريرة حاسمة واحدة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم بدلاء كأس العالم دينيلسون راشفورد فابريجاس ديل بييرو ماريو جوميز

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية