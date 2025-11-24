أكثر اللاعبين مشاركة كبدلاء في تاريخ كأس العالم

"للمرة الأولى".. النمسا تصعد لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على إيطاليا

أشرف حكيمي يكشف موقفه من المشاركة بكأس أمم إفريقيا 2025

على مدار تاريخ كأس العالم، شارك عدد من النجوم في أكثر من بطولة، لكن الكثير منهم لعبوا أدوارًا محدودة قادمين من دكة البدلاء، ورغم ذلك تركوا آثارًا لافتة بأهداف حاسمة أو مشاركات مؤثرة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز هؤلاء اللاعبين وأرقامهم المونديالية التي قد تُفاجئ الكثيرين.

دينيلسون - البرازيل

شارك في كأس العالم مرتين (1998 و2002)

12 مباراة: مباراة واحدة كأساسي و11 كبديل

374 دقيقة لعب

0 أهداف – 2 تمريرات حاسمة

أوليفر نوفيل - ألمانيا

شارك في مونديال 2002 و2006

13 مباراة: 4 كأساسي و9 كبديل

505 دقيقة لعب

هدفان – تمريرة حاسمة واحدة

ماركوس راشفورد - إنجلترا

شارك في مونديال 2018 و2022

11 مباراة: مباراتان كأساسي و9 كبديل

349 دقيقة لعب

3 أهداف – دون تمريرات حاسمة

سيسك فابريجاس - إسبانيا

شارك في 3 نسخ من كأس العالم

10 مباريات: 2 كأساسي و8 كبديل

373 دقيقة لعب

0 أهداف – 3 تمريرات حاسمة

بيير ليتبارسكي - ألمانيا الغربية

شارك في 3 بطولات كأس عالم

18 مباراة: 10 كأساسي و8 كبديل

1177 دقيقة لعب

3 أهداف – 7 تمريرات حاسمة

راميريس - البرازيل

شارك في مونديال 2010 و2014

11 مباراة: 3 كأساسي و8 كبديل

352 دقيقة لعب

0 أهداف – تمريرة حاسمة واحدة

أليساندرو ديل بييرو – إيطاليا

شارك في 3 بطولات مونديال (1998، 2002، 2006)

12 مباراة: 5 كأساسي و7 كبديل

499 دقيقة لعب

هدفان – تمريرة حاسمة واحدة

ماريو جوميز - ألمانيا

شارك في مونديال 2010 و2018

7 مباريات: جميعها كبديل

144 دقيقة لعب فقط

0 أهداف – تمريرة حاسمة واحدة

خافيير هيرنانديز - المكسيك

شارك في 3 بطولات (2010، 2014، 2018)

12 مباراة: 5 كأساسي و7 كبديل

574 دقيقة لعب

4 أهداف – تمريرة حاسمة واحدة

كلاس يان هونتيلار - هولندا

شارك في مونديال 2010 و2014

7 مباريات: جميعها كبديل

100 دقيقة لعب فقط

هدفان – تمريرة حاسمة واحدة