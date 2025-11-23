مباريات الأمس
"حق أصيل وملك النادي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر خلال مباراة زيسكو

كتب - يوسف محمد:

10:29 م 23/11/2025
وجهت جماهير نادي الزمالك العديد من الرسائل، خلال مباراة الفريق أمام زيسكو يونايتد بالكونفدرالية، بشأن أزمة سحب أرض أكتوبر من النادي.

ورددت جماهير الفارس الأبيض، المتواجدة في المدرجات لمتابعة مباراة فريقها هتاف: "الزمالك جمهوره كبير أرض النادي حق أصيل، واحد اتنين، أرض أكتوبر فين".

وواصلت الجماهير البيضاء رسائلها بخصوص هذه الأزمة، حيث رددت هتاف: "هفضل أقول، هفضل أنادي، أرض أكتوبر ملك النادي".

ويلاقي نادي الزمالك حاليا، نظيره زيسكو الزامبي، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الفارس الأبيض، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلا من: "المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي".

