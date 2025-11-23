"بعد الفوز على زيسكو".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك بكأس الكونفدرالية

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو بالكونفدرالية

نتائج مباريات أمس الأحد

وجهت جماهير نادي الزمالك العديد من الرسائل، خلال مباراة الفريق أمام زيسكو يونايتد بالكونفدرالية، بشأن أزمة سحب أرض أكتوبر من النادي.

ورددت جماهير الفارس الأبيض، المتواجدة في المدرجات لمتابعة مباراة فريقها هتاف: "الزمالك جمهوره كبير أرض النادي حق أصيل، واحد اتنين، أرض أكتوبر فين".

وواصلت الجماهير البيضاء رسائلها بخصوص هذه الأزمة، حيث رددت هتاف: "هفضل أقول، هفضل أنادي، أرض أكتوبر ملك النادي".

ويلاقي نادي الزمالك حاليا، نظيره زيسكو الزامبي، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الفارس الأبيض، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلا من: "المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي".

أقرأ أيضًا:

من أعلى رواتب العالم إلى الإفلاس… كيف قلب أسمواه جيان الطاولة مجددًا؟

"خسر أمامه أمس".. مانشستر سيتي يضع لاعب نيوكاسل على راداره