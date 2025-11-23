الأهلي يفتقد خدمات نجمه في مباراة الجيش الملكي المقبلة بدوري الأبطال

جيمي فاردي يضع لقب زوجته على قميصه في مباراة روما.. ما القصة؟

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات حارس مرماه محمد الشناوي، في مباراة الجيش الملكي المغربي، في الجولة المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة الأمس، أثبتت غيابه عن مباراة الجيش الملكي المقبلة بدوري الأبطال".

وأضاف: "الشناوي سيكون جاهز للانضمام لمعسكر منتخب مصر، عقب مباراة الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل بالجولة الثانية ببطولة دوري الأبطال".

وكان محمد الشناوي غادر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت، ليدخل بدلا منه مصطفى شوبير.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوزا كبييرا أمس على حساب نظيره شبيثبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري الأبطال.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط بهذا الفوز، إلى النقطة رقم 3 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري الأبطال.

