المصري يستهل مشواره في الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز

فاز النادي المصري البورسعيدي على نظيره كايزر تشيفز بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل النادي المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي - خالد صبحي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط: موجيشا - محمود حمادة - حسن علي.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - كينجسلي إيدو.

البدلاء: عصام ثروت، أحمد منصور، مصطفى أبو الخير، كريم بامبو، محمد الشامي، أحمد القرموطي، أحمد علي عامر والثنائي الناشئ محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.

أبرز أحداث مباراة المصري وكايزر تشيفز

بداية المباراة

عرضية من عبد الرحيم دغموم داخل منطقة الجزاء لكن كرته وصلت سهلة إلى الحارس في الدقيقة 3

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

تسديدة من حسن علي عن طريق ركلة حرة، لكن اصطدمت في الحائط البشري في الدقيقة 17

تسديدة من دغموم لكن مرت أعلى العارضة في الدقيقة 24

سقوط محمود حمدي على أرضية الملعب للإصابة في الدقيقة 33

حكم المباراة يشهر بطاقة صفراء لـ موجيشا لاعب المصري في الدقيقة 43

حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني

احتساب ركلة جزاء للنادي المصري في الدقيقة 57

موجيشا يسجل هدف تقدم المصري عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 59

سولومونز يسجل الهدف الأول لصالح كايزر تشيفز في الدقيقة 66

تسديدة من لاعب كايزر تشيفز كادت كرته أن تعانق الشباك، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 72

محمد هاشم يسجل الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 87

5 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز المصري البورسعيدي على نظيره كايزر تشيفز بثنائية مقابل هدف.