انتقد الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ومدافع ليفربول، الوضع الحالي الذي يمر به الفريق بعد الهزيمة المؤلمة بنتيجة 0-3 أمام نوتنجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية عقب مواجهة نوتنجهام:"بصفتنا أبطال لا يمكن أن نكون في الوضع الذي نحن فيه الآن".

وأضاف:"الخوف تسلل داخل الفريق فور تسجيل الهدف الأول، نحن بالتأكيد نخذل المدرب، لكننا نخذل أنفسنا أيضاً في الوقت الحالي الوضع فوضى، وهذه حقيقة".

وعن عدم تحمل اللاعبين لمسؤولياتهم داخل الملعب، رد :"الشيء الأهم بالنسبة لي هو أن يتحمل كل لاعب المسؤولية، لا أعرف كيف لكن يجب أن يحدث".

وأوضح قائد ليفربول أن المشكلة لا تتعلق فقط بالصفقات الجديدة، إذ قال:"الأمر صعب على الجميع عندما يضغط لاعب يجب أن يتبعه الآخرون، هذه أساسيات لكننا لا ننفذها بما يكفي".

وتابع: "هذا الموسم نفتقد تماما للثبات، نستقبل أهدافاً كثيرة، نخسر الالتحامات والجميع مسؤول عن ذلك".

وأتم فان دايك رسالته بتحدٍ واضح للفريق قبل مباريات الأسبوع: "علينا أن نكون رجالاً ونواجه الصعوبات وننهض مرة بعد أخرى ماذا سنفعل الآن؟ هل كلا منا يذهب للمنزل ويبكي؟ لا سنعود إلى البيت ونفكر كيف يمكننا قلب الوضع".

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره وست هام يوم الأحد المقبل في الدوري، بعد مواجهة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر الجاري.