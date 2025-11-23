"جحا".. الكشف عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العرب 2025

جيمي فاردي يضع لقب زوجته على قميصه في مباراة روما.. ما القصة؟

أزاحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، الستار عن التميمة الرسمية للبطولة المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبا.

وأوضحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، أن التعويذة تجسد شخصية جحا الشهيرة في التراث العربي، الذي يعتبر من الرموز الأدبية والفلكلورية في المنطقة بروحه الفكاهية وحكمته الظريفة التي كان يستخدمها لإظهار مفارقات الحياة اليومية.

وأشارت في بيان رسمي، إلى أن قصص جحا انتشرت بين الأجيال العابرة على نطاق واسع في العالم العربي وتحظى بشعبية كبيرة حيث تعكس رسائل أخلاقية واجتماعية لمواجهة تحديات الحياة بابتسامة.

واختتمت: وتعود الشخصية الفكاهية الشعبية لتشارك في احتفالات نسخة العالم 2025 من بطولة كأس العرب، التي ستوحد المشجعين مجددًا من أنحاء العالم العربي في احتفالية فريدة بالثقافة الغنية للمنطقة والشغف المشترك بكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العرب 2025 في قطر، يوم الإثنين 1 ديسمبر، بمواجهة تونس والفائز من لقاء التصفيات بين سوريا وجنوب السودان، فيما ستجمع المباراة الثانية بين منتخب قطر مع المتأهل من فلسطين وليبيا.