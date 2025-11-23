مباريات الأمس
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة 

كتب - محمد عبد السلام:

04:31 ص 23/11/2025
يلاقي نادي الزمالك نظيره زيسكو الزامبي اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 6"

ومع الذكر قد توج فريق نهضة بركان المغربي بالبطولة الموسم الماضي على حساب نظيره سيمبا التنزاني.

