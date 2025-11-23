موعد مباراة ريال مدريد و إلتشي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ماذا قدم بوجبا في أول ظهور له بعد غياب 26 شهرًا عن الملاعب؟

الأهلي يسيطر.. أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في دوري أبطال أفريقيا

يلاقي نادي الزمالك نظيره زيسكو الزامبي اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 6"

ومع الذكر قد توج فريق نهضة بركان المغربي بالبطولة الموسم الماضي على حساب نظيره سيمبا التنزاني.