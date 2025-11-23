مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يسيطر.. أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

06:00 ص 23/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو من مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 13 صورة
    زيزو من تدريبات الأهلي
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/26، حيث تشهد المجموعات منافسة قوية بين فرق القارة السمراء.

وشهدت قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في بطولة دوري الأبطال سيطرة لاعبي النادي الأهلي الذي يقع في المجموعة الثانية، حيث يتصدر محمود حسن تريزيجيه بقيمة 5 مليون يورو. (وفقا لموقع "ترانسفير ماركيت")

أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في دوري الأبطال

1. محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) - 5 مليون يورو

2. إمام عاشور (الأهلي) - 4 مليون يورو

3. أحمد سيد زيزو (الأهلي) - 3.50 مليون يورو

4. أشرف بن شرقي (الأهلي) - 3 مليون يورو

5. أليو ديانج (الأهلي) - 3 مليون يورو

يقع النادي الأهلي في المجموعة الثاني بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بجانب كلا من: شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية وري أبطال أفريقيا لأهلي خبار الأهلي ريزيجيه مام عاشور يزو ن شرقي ليو ديانج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم