الأهلي يسيطر.. أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في دوري أبطال أفريقيا
كتب : محمد القرش
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
انطلقت منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/26، حيث تشهد المجموعات منافسة قوية بين فرق القارة السمراء.
وشهدت قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في بطولة دوري الأبطال سيطرة لاعبي النادي الأهلي الذي يقع في المجموعة الثانية، حيث يتصدر محمود حسن تريزيجيه بقيمة 5 مليون يورو. (وفقا لموقع "ترانسفير ماركيت")
أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في دوري الأبطال
1. محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) - 5 مليون يورو
2. إمام عاشور (الأهلي) - 4 مليون يورو
3. أحمد سيد زيزو (الأهلي) - 3.50 مليون يورو
4. أشرف بن شرقي (الأهلي) - 3 مليون يورو
5. أليو ديانج (الأهلي) - 3 مليون يورو
يقع النادي الأهلي في المجموعة الثاني بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بجانب كلا من: شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.