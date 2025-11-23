الأهلي يسيطر.. أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة ريال مدريد و إلتشي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

انطلقت منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/26، حيث تشهد المجموعات منافسة قوية بين فرق القارة السمراء.

وشهدت قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في بطولة دوري الأبطال سيطرة لاعبي النادي الأهلي الذي يقع في المجموعة الثانية، حيث يتصدر محمود حسن تريزيجيه بقيمة 5 مليون يورو. (وفقا لموقع "ترانسفير ماركيت")

أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في دوري الأبطال

1. محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) - 5 مليون يورو

2. إمام عاشور (الأهلي) - 4 مليون يورو

3. أحمد سيد زيزو (الأهلي) - 3.50 مليون يورو

4. أشرف بن شرقي (الأهلي) - 3 مليون يورو

5. أليو ديانج (الأهلي) - 3 مليون يورو

يقع النادي الأهلي في المجموعة الثاني بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بجانب كلا من: شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.