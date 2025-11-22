مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"سينفرد بالرقم".. إنجاز ينتظر محمد صلاح خلال مباراة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

كتب : مصطفى الجريتلي

12:13 م 22/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح لظهور جديد مع فريقه بالدوري الإنجليزي حين يلتقي نظيره نوتنجهام فورست.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

ليفربول سيستضيف نظيره نوتنجهام فورست عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح قبل المباراة هو أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 276 بالتساوي مع نجم نادي مانشستر يونايتد السابق واين روني.

وحال زيارة محمد صلاح الشباك أو إرسال تمريرة حاسمة واحدة سينفرد بالرقم كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول موسم 2025/26

محمد صلاح شارك خلال الموسم الجاري مع ليفربول بـ 16 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 لزملائه.

اقرأ أيضًا:
موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

أخفت على والدها لعبها للكرة.. من هي لمياء بومهدي مدربة مازيمبي للسيدات؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح إحصائيات محمد صلاح ليفربول موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام واين روني الدوري الإنجليزي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا