يستعد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح لظهور جديد مع فريقه بالدوري الإنجليزي حين يلتقي نظيره نوتنجهام فورست.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

ليفربول سيستضيف نظيره نوتنجهام فورست عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح قبل المباراة هو أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 276 بالتساوي مع نجم نادي مانشستر يونايتد السابق واين روني.

وحال زيارة محمد صلاح الشباك أو إرسال تمريرة حاسمة واحدة سينفرد بالرقم كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول موسم 2025/26

محمد صلاح شارك خلال الموسم الجاري مع ليفربول بـ 16 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 لزملائه.

