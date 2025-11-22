يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يدخل أتلتيك بلباو اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".