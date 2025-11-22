مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:59 ص 22/11/2025

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسبا

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:15 مساء، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يدخل أتلتيك بلباو اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

