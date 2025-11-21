ماذا قدم بوجبا في أول ظهور له بعد غياب 26 شهرًا عن الملاعب؟

حقق منتخب البرازيلي تحت 17 عاما، فوزا صعبا على حساب نظيره منتخب المغرب، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للناشئين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل ثنائية المنتخب البرازيلي في اللقاء، كلا من ديل في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 5+90.

وفي المقابل أحرز هدف ناشئين المغرب الوحيد في اللقاء، اللاعب زياد باها في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول للقاء.

وكان منتخب المغرب تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على منتخب مالي، فيما صعد منتخب البرازيل للدور ذاته بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

ويواجه المنتخب البرازيلي، في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، منتخب البرتغال الذي حقق الفوز اليوم على سويسرا بهدفين دون مقابل.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

