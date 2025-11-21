مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"هدف الثواني الأخيرة".. البرازيل تحقق فوزا قاتلا على المغرب في كأس العالم للناشئين

كتب - يوسف محمد:

08:02 م 21/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منتخب المغرب للناشئين
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين ضد المغرب (2)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين ضد المغرب (1)
  • عرض 6 صورة
    علم المغرب في مدرجات الهلال السعودي خلال مباراة الهلال وريال مدريد (1)
  • عرض 6 صورة
    علم-المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب البرازيلي تحت 17 عاما، فوزا صعبا على حساب نظيره منتخب المغرب، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للناشئين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل ثنائية المنتخب البرازيلي في اللقاء، كلا من ديل في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 5+90.

وفي المقابل أحرز هدف ناشئين المغرب الوحيد في اللقاء، اللاعب زياد باها في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول للقاء.

وكان منتخب المغرب تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على منتخب مالي، فيما صعد منتخب البرازيل للدور ذاته بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

ويواجه المنتخب البرازيلي، في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، منتخب البرتغال الذي حقق الفوز اليوم على سويسرا بهدفين دون مقابل.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"لدينا مباريات قوية".. مصدر ببيراميدز يكشف موقف وليد الكارتي من الانضمام لمنتخب المغرب

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب للناشئين كأس العالم للناشئين المغرب والبرازيل فوز البرازيل هزيمة المغرب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم