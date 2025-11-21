بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

انتشرت تصريحات الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، والتي كشف فيها عن سبب الأزمة التي وقعت بينه وبين محمد صلاح خلال فترة تواجدهما معًا في ليفربول موسم 2019.

وفي مقابلة عبر بودكاست يقدمه ريو فيرديناند، روى ماني تفاصيل الخلاف الذي حدث مع صلاح خلال مواجهة بيرنلي، وما دار بينهما داخل غرفة الملابس بعد المباراة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كيف بدأت الأزمة بين صلاح وماني؟

ظهر الثنائي معًا لأول مرة مع الريدز في المباراة الافتتاحية لموسم 2017-2018، ولعبا دورًا رئيسيًا في نجاح الفريق تحت قيادة يورغن كلوب، مسهمين في الفوز بأربعة ألقاب رئيسية، أبرزها كسر صيام ليفربول عن لقب الدوري الممتاز بعد 30 عامًا في موسم 2019-2020.

وسجل الثنائي معًا 22 هدفًا، منها 12 هدفًا لصلاح و10 أهداف لماني.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، كانت العلاقة بينهما متوترة أحيانًا، إذ أقرّ صلاح سابقًا في تصريحات لصحيفة "ليكيب" بوجود توتر بينهما خارج أرض الملعب، رغم الانسجام الواضح أثناء المباريات.

تفاصيل حادثة مباراة بيرنلي

برز التوتر بشكل خاص خلال مواجهة بيرنلي عام 2019 في ملعب تيرف مور تحت قيادة كلوب، حيث حدثت الواقعة في الدقيقة 85، بينما كان ليفربول متقدمًا بنتيجة 3-0.

وعندما غادر ماني الملعب، بدا الغضب واضحًا عليه بسبب قرار صلاح بعدم تمرير الكرة إليه قبل لحظات داخل منطقة الجزاء، وهو ما أظهر الإحباط في تعابيره وإشارته لمقاعد البدلاء.

وانتشر أيضًا مقطع فيديو للاعبي ليفربول أثناء العودة إلى غرفة الملابس، حيث ظهر روبرتو فيرمينو وهو يبتسم بسخرية للكاميرا أثناء سيره بين ماني وصلاح.

صلاح يوضح الموقف بعد سنوات

وعلق النجم المصري بعد مرور سنوات على الأزمة قائلاً: "كنا محترفين حتى النهاية، ولا أعتقد أن ذلك أثر على الفريق. خارج الملعب، لم نكن قريبين جدًا، لكننا كنا دائمًا نحترم بعضنا البعض".