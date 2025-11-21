موعد أول مباراة لمنتخب مصر الثاني في البطولة العربية

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل بدولة قطر.

وتستضيف قطر البطولة، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

موعد أول مباراة لمنتخب مصر

ويستهل منتخب مصر الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان، مبارياته في البطولة، بمواجهة الكويت أو موريتانيا، على ملعب "لوسيل".

موعد مباراة منتخب مصر الثاني في البطولة العربية

وتقام مباراة مصر أمام الكويت أو موريتانيا، يوم 2 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد" لوسيل"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

