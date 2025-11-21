مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

موعد أول مباراة لمنتخب مصر الثاني في البطولة العربية

كتب ـ محمد الميموني:

05:33 ص 21/11/2025
    منتخب مصر الثاني والجزائر (4)
    منتخب مصر الثاني والجزائر (1)
    منتخب مصر الثاني والجزائر (2)
    منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل بدولة قطر.

وتستضيف قطر البطولة، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

موعد أول مباراة لمنتخب مصر

ويستهل منتخب مصر الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان، مبارياته في البطولة، بمواجهة الكويت أو موريتانيا، على ملعب "لوسيل".

موعد مباراة منتخب مصر الثاني في البطولة العربية

وتقام مباراة مصر أمام الكويت أو موريتانيا، يوم 2 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد" لوسيل"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

