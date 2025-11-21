مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

بعد ارتباط اسمه بـ بيراميدز.. وسام أبو علي يستعيد ذكرياته مع الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

05:13 ص 21/11/2025
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي
    وسام أبو علي (3)
    وسام أبو علي (1)
    وسام أبو علي من مباراة الأهلي وبورتو
    الأهلي وبورتو
    وسام أبو علي من مباراة الأهلي وبورتو
    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
    الأهلي وبورتو في كأس العالم

استعاد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، المحترف ضمن صفوف كولومبوس كرو، ذكرياته مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الأخيرة.

ورحل وسام أبو علي عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما تلقى عرضًا ضخمًا من فريقه الأمريكي.

وشارك اللاعب صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بقميص النادي الأهلي خلال مباراة بورتو في كأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، وسجل فيها وسام "هاتريك".

ونشر اللاعب صورة من المباراة ليجيب على إحدي أسئلة الجماهير عن أفضل مباراة وقال: " مباراة الأهلي وبورتو بالنسبة لي هي أفضل مباراة، كان يومًا لا ينسى".

وسام أبو علي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي الأهلي الأهلي وبورتو صورة وسام أبو علي

