بعد ارتباط اسمه بـ بيراميدز.. وسام أبو علي يستعيد ذكرياته مع الأهلي

استعاد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، المحترف ضمن صفوف كولومبوس كرو، ذكرياته مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الأخيرة.

ورحل وسام أبو علي عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما تلقى عرضًا ضخمًا من فريقه الأمريكي.

وشارك اللاعب صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بقميص النادي الأهلي خلال مباراة بورتو في كأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، وسجل فيها وسام "هاتريك".

ونشر اللاعب صورة من المباراة ليجيب على إحدي أسئلة الجماهير عن أفضل مباراة وقال: " مباراة الأهلي وبورتو بالنسبة لي هي أفضل مباراة، كان يومًا لا ينسى".

