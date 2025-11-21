قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

عودة بوجبا.. هل يستعيد نجم فرنسا تألقه مع موناكو بعد غياب عامين؟

في تجربة فنية جديدة تمزج بين كرة القدم والثقافة المصرية، نعرض مجموعة من الصور التخيلية لنجوم اللعبة وهم يرتدون الجلابية الصعيدي في أجواء شعبية بسيطة.

وقام موقع "مصراوي" بتوليد صور تخيلية من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، لعدد من نجوم كرة القدم، علي رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول.

كما يتواجد في التجربة التخيلية، صورا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وهالاند وكيليان مبابي.

