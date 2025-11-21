مباريات الأمس
أبرزهم محمد صلاح وميسي.. 9 صور لنجوم كرة القدم بالجلابية

كتب : محمد عبد الهادي

04:16 ص 21/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمبابي صلاح بالجلابية
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنيمار بالجلابية
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لفينسيوس جونيور بالجلابية
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لفيرجيل فان دايك بالجلابية
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح بالجلابية
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لهالاند بالجلابية
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لرونالدو بالجلابية
  • عرض 9 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح بالجلابية

في تجربة فنية جديدة تمزج بين كرة القدم والثقافة المصرية، نعرض مجموعة من الصور التخيلية لنجوم اللعبة وهم يرتدون الجلابية الصعيدي في أجواء شعبية بسيطة.

وقام موقع "مصراوي" بتوليد صور تخيلية من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، لعدد من نجوم كرة القدم، علي رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول.

كما يتواجد في التجربة التخيلية، صورا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وهالاند وكيليان مبابي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي بالجلابية محمد صلاح بالجلابية رونالدو بالجلابية نجوم كرة القدم بالجلابية

