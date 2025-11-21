مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

1 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 0
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

رونالدو يزور أمريكا لأول مرة منذ اتهامه بالاغتصاب قبل 8 سنوات.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 21/11/2025
استضاف الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في البيت الأبيض، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، كان هذا أول ظهور علني لرونالدو في الولايات المتحدة منذ أن وُجهت إليه اتهامات من فتاة تدعى كاثرين مايورجا بالاعتداء الجنسي عام 2017، والتي نفاها البرتغالي نفيًا قاطعًا.

وكشفت مايورجا تفاصيل الاعتداء الجنسي المزعوم في مقابلة عام 2017 مع صحيفة دير شبيجل الألمانية، حيث ادعت أن رونالدو اغتصبها في فندق عام 2009.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقارير ذكرت أنها توصلت إلى تسوية خارج المحكمة مع رونالدو في عام 2010، لكنها تحدثت عن اتهاماتها بعد سبع سنوات في محاولة للحصول على ملايين الدولارات أكثر من المبلغ الذي تلقته وهو 375 ألف دولار.

وتم رفض الدعوى المرفوعة ضد رونالدو من قبل قاض أمريكي في عام 2022 لأن محامي المدعية اعتمد على سجلات مسربة ومسروقة.

لكن منذ عام 2017، لم يشارك في أي مباريات خارج الموسم أقيمت في الولايات المتحدة أثناء اللعب مع ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وفريقه الحالي النصر السعودي.

رونالدو كريستيانو رونالدو اتهام رونالدو بالاغتصاب النصر

