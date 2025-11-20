نادي إنجليزي يوقف مشجعاً بعد إساءته الجنسية لحكمة المباراة.. ما القصة؟

أصدر نادٍ إنجليزي يلعب خارج الدرجات الاحترافية قراراً بإيقاف أحد مشجعيه لأجل غير مسمى بعد توجيهه تعليقات ذات طابع جنسي لحكمة المباراة التى جمعت بين فريق راشدن آند دايموندز وكوفنتري سفينكس يوم السبت، ضمن منافسات دوري الدرجة الثامنة "Northern Premier League Midlands Division".

وأصدر نادي دايموندز بيان رسمي اليوم:"بعد إجراء تحقيق داخلي تمكنا من تحديد هوية الشخص المسؤول، وتمت معاقبته بـ منع غير محدد المدة من حضور جميع المباريات والفعاليات المتعلقة بالنادي".

وأوضح النادي أن للمشجع الحق في الاستئناف، وأن العقوبة يمكن مراجعتها إذا أكمل برنامجاً تعليمياً حول السلوك المقبول في كرة القدم.

وكان إليوت ساندي المدير الفني لـ دايموندز أوضح لوسائل الإعلام الرسمية للنادي عقب إلغاء المباراة أن التعليق صدر خلال الشوط الأول، ما تسبب في إيقاف مؤقت للقاء.

وبعد استئناف اللعب، أكدت الحكمة بين الشوطين أنها "لم تعد قادرة على التركيز بنسبة 100% بسبب المشجع"، وهو ما أدى إلى قرار إلغاء المباراة.