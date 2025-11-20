رقمان قياسيان لـ كوراساو في كأس العالم 2026.. ما هما؟

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

حقق منتخب كوراساو الأول لكرة القدم، رقمان قياسيان، الأول كأصغر دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد تعادلها السلبي بنتيجة 0-0 أمام جامايكا يوم الثلاثاء الماضي.

كان الرقم القياسي مسجلاً قبل تأهل جزيرة كوراساو باسم أيسلندا، التي وصلت إلى نهائيات 2018 ولكن كدولة تعتبر أكبر بكثير منها.

وتبلغ مساحة كوراساو التابعة لمملكة هولندا من حيث عدد السكان 185,487 نسمة، لتصنف في المركز الـ189 عالمياً متجاوزة آيسلندا صاحبة الـ 398,266 نسمة.

ومن المقرر أن تنضم كوراساو وبنما إلى هايتي، التي فازت على نيكاراجوا بنتيجة 2-0 لتتصدر مجموعتها، وتحجز مقعدها الثاني في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بعد مشاركتها الأولى في نسخة 1974.

إلى جانب ذلك، سيصبح مدرب كوراساو ديك أدفوكات، أكبر مدرب سناً في كأس العالم، إذ يبلغ من العمر 78 عاماً محطماً الرقم القياسي الذي سجله أوتو ريهاجل عندما كان مسؤولا عن اليونان في سن 71 عاما في عام 2010.

والجدير بالذكر أن مونديال 2026 سيقام بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة، بدلاً من النظام السابق الذي كان يضم 32 منتخباً في الفترة ما بين 1998 و2022.