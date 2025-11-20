شوبير يكشف حقيقة تنافس الأهلي مع المولودية لضم موهبة الجزائر

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، حقيقة تنافس إدارة النادي الأهلي مع نظيره في مولودية الجزائر للحصول على خدمات رفيق جويتان جناح الفريق الكروي بنادي إستوريل البرتغالي.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"فيه تقارير بتقول إن الأهلي بينافس فريق مولودية الجزائر على ضم لاعب الوسط الجزائري رفيق جويتان، هل بالفعل الأهلي بيفاوضه ولا لأ؟".

وأضاف:"أنا معنديش فكرة، بس بيقولوا إن فيه أندية كثيرة جداً بتنافس عليه، وفريق المولودية انسحب من سباق التعاقد معه".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لبدأ مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة نظيره شبية القبائل يوم السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.