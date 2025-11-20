مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

شوبير يكشف حقيقة تنافس الأهلي مع المولودية لضم موهبة الجزائر

كتب : نهي خورشيد

06:38 م 20/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رفيق جويتان 3
  • عرض 5 صورة
    رفيق جويتان 4
  • عرض 5 صورة
    رفيق جويتان 1
  • عرض 5 صورة
    رفيق جويتان 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، حقيقة تنافس إدارة النادي الأهلي مع نظيره في مولودية الجزائر للحصول على خدمات رفيق جويتان جناح الفريق الكروي بنادي إستوريل البرتغالي.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"فيه تقارير بتقول إن الأهلي بينافس فريق مولودية الجزائر على ضم لاعب الوسط الجزائري رفيق جويتان، هل بالفعل الأهلي بيفاوضه ولا لأ؟".

وأضاف:"أنا معنديش فكرة، بس بيقولوا إن فيه أندية كثيرة جداً بتنافس عليه، وفريق المولودية انسحب من سباق التعاقد معه".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لبدأ مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة نظيره شبية القبائل يوم السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رفيق جويتان الأهلي مولودية الجزائر أحمد شوبير إستوريل البرتغالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة