رئيس ليفربول يعترف: "كنت مستعدا لرحيل صلاح في الصيف الماضي"

كتب : هند عواد

01:56 م 20/11/2025
اعترف توم فيرنر رئيس نادي ليفربول بأن النادي كان مستعدًا للسماح للدولي المصري محمد صلاح وفيرجيل فان ديك، بالرحيل مجانًا خلال مفاوضات تجديد العقد في الصيف الماضي.

وقال فيرنر لصحيفة "ذا أثليتيك " في مقتطف من كتاب "Walk On: Inside Arne Slot 's Liverpool" للكاتب جيمس بيرس: "فينواي سبورتس كانت قريبة من الانسحاب من المناقشات، الوضع المالي يجب أن يكون مناسبًا للنادي، صبره يعادل نفاد صبري، كنت أتصل بالمدير الرياضي ريتشارد هيوز كثيرًا وأقول: ريتشارد، كيف تسير الأمور مع محمد صلاح وعقده؟ وكان يقول: توم، كل شيء سيكون على ما يرام في النهاية".

وأضاف: "أعتقد أن جميع الوكلاء الذين يتعاملون معه سيقولون إنه يُدير أعماله باحترام كبير. لديه خطة وينفذها. سررنا بحصول مو وفيرجيل على عقود جديدة. لكن أتعلمون؟ لو اتصل ريتشارد وقال: "الفجوة كبيرة جدًا"، لاحترمتُ ذلك أيضًا. أنا وجون ومايك نحاول إيجاد أشخاص متميزين في عملهم ونتركهم يؤدون عملهم".

واختتم رئيس نادي ليفربول: "لا نتدخل، بل نقدم الدعم والمشورة من وجهة نظرنا. هناك ثقة كبيرة. لا أستطيع وصف روعة ريتشارد بما يكفي".

محمد صلاح ليفربول رئيس ليفربول رحيل محمد صلاح

