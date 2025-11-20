مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

صحيفة ألمانية تهاجم محمد صلاح.. ما السبب؟

كتب - محمد عبد السلام:

04:29 ص 20/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية هجوما على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وحملت صلاح مسؤولية ظهور فلوريان فيرتز بمستوى متدني منذ فترة انتقاله إلى فريق ليفربول في الصيف الماضي.

وانتقل فيرتز إلى فريق ليفربول قادما من باير ليفركوزن في صفقة كبيرة قدرها 116مليون جنيه إسترليني، ولم يقدم صانع الألعاب الألماني الأداء المنتظر.

أرقام فيرتز خلال فترته مع ليفربول

ولم يتمكن فيرتز من تسجيل أو صناعة أي هدف خلال 11 مباراة مباراة لعبها مع الريدز في الدوري الإنجليزي، بينما ساهم في صناعة هدفين في دوري أبطال أوروبا، وتمريرة أخرى في كأس الرابطة.

وفقاً لما قالته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن صلاح هو الذي يتحمل الدور الأكبر في المستوى الضعيف الذي ظهر عليه فيرتز لأنه لم يساعده بالشكل المتوقع.

قالت صحيفة بيلد: "أن صلاح يتجاهل أي لاعبين جدد في الفريق، وذلك الاعبين كلفو النادي مايقرب من نصف مليار يورو، ومن الواضح أنه يتجاهل فيرتز منذ انضمامه إلى الفريق.

وقدم صلاح حتى الآن مع ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال 11 مباراة 4 أهداف وصنع هدفين".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب الصدارة أرسنال.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الإنجليزي بيلد الألمانية هجوم ضد محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة