نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية هجوما على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وحملت صلاح مسؤولية ظهور فلوريان فيرتز بمستوى متدني منذ فترة انتقاله إلى فريق ليفربول في الصيف الماضي.

وانتقل فيرتز إلى فريق ليفربول قادما من باير ليفركوزن في صفقة كبيرة قدرها 116مليون جنيه إسترليني، ولم يقدم صانع الألعاب الألماني الأداء المنتظر.

أرقام فيرتز خلال فترته مع ليفربول

ولم يتمكن فيرتز من تسجيل أو صناعة أي هدف خلال 11 مباراة مباراة لعبها مع الريدز في الدوري الإنجليزي، بينما ساهم في صناعة هدفين في دوري أبطال أوروبا، وتمريرة أخرى في كأس الرابطة.

وفقاً لما قالته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن صلاح هو الذي يتحمل الدور الأكبر في المستوى الضعيف الذي ظهر عليه فيرتز لأنه لم يساعده بالشكل المتوقع.

قالت صحيفة بيلد: "أن صلاح يتجاهل أي لاعبين جدد في الفريق، وذلك الاعبين كلفو النادي مايقرب من نصف مليار يورو، ومن الواضح أنه يتجاهل فيرتز منذ انضمامه إلى الفريق.

وقدم صلاح حتى الآن مع ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال 11 مباراة 4 أهداف وصنع هدفين".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب الصدارة أرسنال.

